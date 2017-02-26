Вашингтон, 27 февраля, 2017, 01:00 — ИА Регнум. В Белом доме проведут проверку смартфонов сотрудников, чтобы защитить информацию от утечек в СМИ. С такой инициативой выступил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, пишет Politico.

Смартфон

Так, Спайсер напомнил, что сотрудникам Белого дома запрещается использовать мессенджеры, которые шифруют данные, а потом уничтожают их. Пресс-секретарь Белого дома попросил всех предоставить телефоны для служебной проверки, чтобы подтвердить, что «им нечего скрывать».

Такие меры Спайсер согласовал с юрисконсультом Белого дома Доном Макгэном. Последний направил ему своих помощников для оказания помощи в этом процессе.

Проверки телефонов работников администрации нового президента были предложены после того, как Дональд Трамп раскритиковал СМИ, в своих материалах часто ссылающиеся на неназванные источники.

Это произошло неделю назад. Тогда же глава США заявил о том, что люди в его администрации несанкционированно обмениваются важной информацией.

Как отмечает издание, на прошлой неделе Спайсеру стало известно о том, что информация с нескольких «планерок» просочилась в прессу. После этого он собрал в своем кабинете группу сотрудников, чтобы выразить свое разочарование по поводу частных разговоров и встреч, в результате которых конфиденциальная информация появилась в прессе.