Барселона, Испания, 27 февраля, 2017, 00:40 — ИА Регнум. В воскресенье, 26 февраля, в Барселоне на Всемирном мобильном конгрессе финская компания HMD, выкупившая бренд Nokia, представила новую версию легендарного мобильного телефона Nokia 3310. Представители компании на мероприятии заявили, что продажа современной версии кнопочного телефона начнется во втором квартале 2017 года.

Aman Firdaus Та самая Nokia 3310

Отмечается, что обновленная версия телефона сможет работать месяц без подзарядки. Устройство работает на платформе Nokia's Series 30+ и имеет слот для карты памяти microSD. Его стоимость составляет €49. Сначала телефон появится на китайском и европейском рынках. Когда он появится в России, пока неизвестно.

Кроме того, на Всемирном мобильном конгрессе был представлен также Nokia 150. Он работает на базе операционной системы Android, защищен стеклом, имеет два динамика и две основные камеры. Девайс ориентирован для продажи в Китае, хотя позднее появится и в других странах. Его цена составляет €299.

Также во втором квартале 2017 года начнутся продажи двух других смартфонов линейки — Nokia 5 за €189 и Nokia 3 за €139.

Напомним, что до этого последняя версия Nokia 3310 была выпущена в 2000 году. Телефон стал достаточно популярен благодаря своей простоте, прочности и возможности долго обходиться без подзарядки. Было продано в общей сложности 126 млн телефонов этой модели.

ИА REGNUM в середине февраля этого года сообщалось, что финская компания HMD представит новую версию легендарного мобильного телефона Nokia 3310. Тогда отмечалось, что новая версия старого телефона будет стоить €59.