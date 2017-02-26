Мосул, Ирак, 27 февраля, 2017, 00:39 — ИА Регнум.



Freedom House Беженцы

Работы по расширению организованного в районе авиабазы «Каяра» лагеря для беженцев из Мосула планируется завершить к марту-апрелю. Об этом представитель Международной организации по миграции в Ираке Ала Джабер заявил 26 февраля в интервью RT.

Сообщается, что запланированные работы по расширению лагеря до 10 тысяч палаток будут завершены к марту-апрелю. Общее число беженцев, которые смогут разместиться на его территории, составит 60 тысяч человек.

«Если завтра прибудут сразу 10 тыс. человек одновременно, то, конечно, мы столкнёмся с трудностями, но сейчас ничто не предвещает такого количества беженцев, подобного мы не видели и в прошлом», — выразил уверенность Джабер.

В свою очередь, представитель Норвежского совета по делам беженцев в Ираке Элисабе Кук считает, что при проведении операции по освобождению западной части Мосула иракским силам безопасности необходимо предусмотреть безопасные маршруты для бегущих из города людей.

«Сотрудники иракских сил безопасности должны будут соблюдать все меры предосторожности, чтобы сохранить жизни людей в Мосуле и гражданскую инфраструктуру», — заявила Кук. Представитель Норвежского совета выразила надежду на то, что военные, заботясь о мирных жителях, не будут при взятии города использовать тяжелую артиллерию и минометы.

Напомним, в Ираке продолжается операция по освобождению северного иракского города Мосула от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), под контролем которых город находился с июня 2014 года. В настоящее время под контролем террористической организации находятся районы города, расположенные на западном берегу реки Тигр.