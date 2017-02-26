Ярославль, 26 февраля, 2017, 23:34 — ИА Регнум. 26 февраля около 200 ярославцев приняли участие в траурном марше памяти Бориса Немцова.

Евгений Шувалов ИА REGNUM Марш памяти Бориса Немцова. Ярославль, 26.02.2017

В процессии приняли участие заместитель председателя федерального политсовета партии «ПАРНАС» Василий Цепенда, получивший после смерти Немцова его мандат в областной думе и депутат регионального парламента Сергей Балабаев, которого «ПАРНАС» планирует выдвинуть на пост губернатора Ярославской области.

Участники шествия несли в руках цветы, фотографии Бориса Немцова, транспарант «Борис Немцов. Ярославль помнит». Мероприятие закончилось у подъезда убитого политика, где пришедшие возложили цветы и поставили свечи к портрету убитого политика.

«Люди пришли почтить память Бориса Немцова, несмотря на достаточно холодную погоду. Люди помнят Немцова, помнят что он сделал для России, для Ярославской области. Органы правопорядка выглядели лучшим образом, эксцессов никаких не было», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Василий Цепенда.

Борис Немцов — российский политический и государственный деятель, в 1991—1997 годах — губернатор Нижегородской области, в 1997 перешел на работу в Правительство России, занимал пост министра топлива и энергетики, первого заместителя председателя Правительства России. В 1999—2003 — заместитель председателя Государственной Думы России, после 2003 года работал в бизнесе и был внештатным экономическим советником президента Украины. В 2013 году был избран депутатом Ярославской областной думы по списку политической партии «ПАРНАС», в составе Ярославской областной думы Немцов проработал до своей гибели 27 февраля 2015 года.