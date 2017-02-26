Дамаск, 26 февраля, 2017, 21:55 — ИА Регнум. Члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) обстреляли из минометов район рядом с посольством России в Дамаске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащих сирийской армии.

Dvirraz Мазраа, Сирия

«Район Мазраа в Дамаске, где расположено посольство России, подвергся минометному обстрелу со стороны боевиков», — говорится в сообщении.

По последним данным, в результате обстрела никто не пострадал.

Другие подробности пока неизвестны.

Читайте также: РФ и Турция зафиксировали новые нарушения перемирия в Сирии

Читайте также: МИД РФ решительно осудил теракты в сирийском Хомсе