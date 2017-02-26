Боевики обстреляли район Мазраа в Дамаске
Дамаск, 26 февраля, 2017, 21:55 — ИА Регнум. Члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) обстреляли из минометов район рядом с посольством России в Дамаске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащих сирийской армии.
Dvirraz
Мазраа, Сирия
«Район Мазраа в Дамаске, где расположено посольство России, подвергся минометному обстрелу со стороны боевиков», — говорится в сообщении.
По последним данным, в результате обстрела никто не пострадал.
Другие подробности пока неизвестны.
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