Ставрополь, 26 февраля, 2017, 21:23 — ИА Регнум. В Ставропольском крае столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус с туристами. Об этом, как передает НТВ, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения краевого УГИБДД.

Remigiusz Józefowicz Проблесковый маячок полиции

ДТП произошло в воскресенье, 26 февраля, на 37 км автодороги Минеральные Воды — Кисловодск. По некоторым данным, в результате инцидента погиб один человек, еще трое пострадали.

«Водитель легкового автомобиля KIA Spectra не справился с управление и вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства случившегося.