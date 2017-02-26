Розо, 26 февраля, 2017, 21:15 — ИА Регнум. В маленьком островном государстве Доминика обострилась внутриполитическая ситуация. Две недели назад, как сообщает Caribbean News Now, в столице страны произошли массовые беспорядки и погромы. Причиной стало обострение противоречий между правящей левой Партией труда Доминики и оппозиционной Объединенной рабочей партией. Ситуация остается напряженной. Вследствие чего президент страны Чарльз Саварин обратился к народу со специальным посланием.

Ted Rufus Ross Розо, Доменика

Саварин заявил, что. несмотря на право каждого доминиканца на свободу выражения мнений и свободу собраний, граждане должны соблюдать закон. Он отметил, что приветствует любую дискуссию, но «мы должны противостоять искушению запятнать имя и имидж нашей страны» беспорядками и кровопролитием.

Доминика (или Содружество Доминики) — государство на одноименном острове из группы Малых Антильских (Наветренных) островов в Карибском море. Территория — 754 км². Отметим, что почти 90 процентов населения Доминики — это негры, за ними следуют мулаты, индейцы-карибы. Белые составляют менее одного процента. Грамотность населения — 94 процента. Государственный язык — английский, распространен также патуа — местный креольский диалект на основе французского.

Экономика Доминики в значительной степени зависит от туризма и от сельского хозяйства. Отметим, что Доминика является членом Боливарианского альянса.