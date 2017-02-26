Харьков, Украина, 26 февраля, 2017, 20:53 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) на своем поле переиграл полтавскую «Ворсклу» в матче девятнадцатого тура чемпионата Украины. Встреча, прошедшая 26 февраля на стадионе «Металлист» в Харькове, завершилась со счетом 2:1.

Aleksandr Osipov ФК Шахтёр

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Виктор Коваленко и Факундо Феррейра. У гостей мяч забил Дмитрий Хлёбас.

После девятнадцати матчей в чемпионате Украины донецкий «Шахтёр» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 53 очка. Клуб «Ворскла», набравший 23 балла, находится на седьмой позиции.

Чемпионат Украины. 19-й тур

«Шахтер» (Донецк) — «Ворскла» (Полтава) — 2:1.

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