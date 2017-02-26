Сан-Сальвадор, 26 февраля, 2017, 20:41 — ИА Регнум. В Сальвадоре наметилась тенденция к снижению количества убийств.

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Как отмечает Prensa Latina, это стало возможным благодаря экстраординарным мерам, которые приняли власти страны. Так, число насильственных смертей в день сократилось с 24 (2016 год) до 8 (январь-февраль 2017 года). В январе было изъято 370 единиц огнестрельного оружия, а также проведено около 2 800 арестов. Кроме этого, власти продлили еще на год исключительные меры, введенные в апреле прошлого года, правительством страны, включая патрулирование военными и полицией самых опасных районов. .

Отметим, что большое внимание власти уделяют не только борьбе с преступными группами. но и профилактике противоправного поведения. В первую очередь, через внедрение проектов, призванных не допустить включения детей и подростков в состав преступных групп «марас». В октябре 2015 года правительство Сальвадора представило законопроект по содействию реинтеграции в общество раскаявшихся молодых участников преступных банд. «Мы хотим, чтобы был такой закон, который позволит молодым людям, вставшим на неверный путь и осознавшим ошибку, вернуться в общество», — заявил президент Сальвадор Санчес Серен, передавало W Radio.

Год назад был принят комплексный план, в котором центральное место занимают мероприятия по профилактике преступности. Особое внимание уделено молодежи. В частности, предусмотрено создание физкультурных общество под названием «За жизнь», помощь в организации которых оказывают кубинские специалисты. Приоритетными регионами выбраны муниципалитеты Сьюдад Дельгадо, Закателука и Сояпанго, в которых отмечается самый высокий уровень преступности, писало ранее ИА REGNUM.

Помощь Сальвадору оказывает и Европейский союз, который финансирует часть проектов в рамках программы «Безопасный Сальвадор».