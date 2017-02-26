Ревда, Свердловская область, 26 февраля, 2017, 20:35 — ИА Регнум. В городе Ревде Свердловской области бездомные собаки терроризируют граждан. Жители обвиняют чиновников в бездействии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Air Force Photo by Josh Plueger Бешенный пёс

Прокуратура уже начала проверку. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на детской площадке три собаки буквально терроризировали детей. Двое юных ревдинцев были вынуждены дожидаться ухода животных на горке.

Также стая из 16 собак свободно передвигается по Ревде. При всём этом очевидцы, которые пытались дозвониться до ответственных служб, не смогли с ними связаться.

Прокуратура уже намерена проверить органы местного самоуправления Ревды и учреждения, занимающиеся отловом бездомных собак. Кроме того, такие же проверки пройдут по всей Свердловской области.

Добавим, попустительство людей, в том числе и хозяев домашних собак, может привести к трагическим последствиям. В начале февраля в Свердловской области собаки насмерть загрызли девочку. Нападения собак на людей отмечены и на других территориях Большого Урала.

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