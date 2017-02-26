Вашингтон, 26 февраля, 2017, 20:21 — ИА Регнум. Власти США обвиняют ополченцев Донбасса в несоблюдении режима прекращения огня на востоке Украины. Об этом, как передает RT, говорится в сообщении Госдепа.

AgnosticPreachersKid Штаб-квартира Государственного департамента США

«Мы (власти США) осуждаем нападение в пятницу (24 февраля) на специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и конфискацию беспилотного воздушного транспортного средства SMM сепаратистскими силами», — говорится в сообщении.

В сообщении Госдепа также отмечается, что ополченцы Донбасса должны вывести все тяжелое вооружение от линии соприкосновения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как жители Донбасса выступили против госпереворота в Киеве. Новые власти Украины объявили режим «антитеррористической операции» в Донецкой и Луганской обл. и направили армию против мирных жителей региона.