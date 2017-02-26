Лионель Месси в очередной раз принес «Барселоне» 2 очка
Мадрид, 26 февраля, 2017, 20:08 — ИА Регнум. 26 февраля на стадионе «Висенте Кальдерон» был разыгран матч 24-го тура Испанской Премьер-лиги между командами «Атлетико» (Мадрид) и «Барселона». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу каталонского клуба.
На 64-й минуте матча бразильский атакующий полузащитник Рафа Алькантара (Рафинья) открыл счет в матче ударом с острого угла после поперечного паса Луиса Суареса — 0:1.
Через 6 минут защитник сборной Уругвая Диего Годин сравнял счет ударом головы после подачи испанского хавбэка Коке — 1:1.
В самом конце матча лидер сборной Арегнтины Лионель Месси вывел свою команду вперед ударом с близкого расстояния после паса Луиса Суареса — 1:2 .
Статистика матча («Атлетико"/"Барслелона»)
Удары 12/15
Удары в створ 4/6
Владение 37%/63%
Фолы 28/14
На данный момент «сине-гранатовые» поднялись на 1-ю позицию, обогнав мадридский «Реал» и «Севилью», набрав 54 очка в 24-х матчах. «Атлетико» (Мадрид) остался на 4-м месте с 45-ю очками.
Составы на матч:
«Атлетико»: Облак, Годин, Луис, Савич, Врсалько, Коке, Карраско, Габи, Гризманн, Гамейро.
«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Роберто, Умтити, Матье, Бускетс, Иниеста, Рафинья, Суарес, Месси.
Главный арбитр матча: Антонио Матеус Лаос.
Голы: Рафинья 64 — 0:1, Годин 70 — 1:1, Месси 87 — 1:2.