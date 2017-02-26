Мадрид, 26 февраля, 2017, 20:08 — ИА Регнум. 26 февраля на стадионе «Висенте Кальдерон» был разыгран матч 24-го тура Испанской Премьер-лиги между командами «Атлетико» (Мадрид) и «Барселона». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу каталонского клуба.

Lluís Лионель Месси

На 64-й минуте матча бразильский атакующий полузащитник Рафа Алькантара (Рафинья) открыл счет в матче ударом с острого угла после поперечного паса Луиса Суареса — 0:1.

Через 6 минут защитник сборной Уругвая Диего Годин сравнял счет ударом головы после подачи испанского хавбэка Коке — 1:1.

В самом конце матча лидер сборной Арегнтины Лионель Месси вывел свою команду вперед ударом с близкого расстояния после паса Луиса Суареса — 1:2 .

Статистика матча («Атлетико"/"Барслелона»)

Удары 12/15

Удары в створ 4/6

Владение 37%/63%

Фолы 28/14

На данный момент «сине-гранатовые» поднялись на 1-ю позицию, обогнав мадридский «Реал» и «Севилью», набрав 54 очка в 24-х матчах. «Атлетико» (Мадрид) остался на 4-м месте с 45-ю очками.

Составы на матч:

«Атлетико»: Облак, Годин, Луис, Савич, Врсалько, Коке, Карраско, Габи, Гризманн, Гамейро.

«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Роберто, Умтити, Матье, Бускетс, Иниеста, Рафинья, Суарес, Месси.

Главный арбитр матча: Антонио Матеус Лаос.

Голы: Рафинья 64 — 0:1, Годин 70 — 1:1, Месси 87 — 1:2.