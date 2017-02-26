Москва, 26 февраля, 2017, 19:55 — ИА Регнум. Сенатор Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал недавнюю неудачу спортсменки Юлии Степановой, которая не смогла сдать квалификацию для участия в чемпионате Европы (ЧЕ) по легкой атлетике.

Erik van Leeuwen Юлия Степанова

«Информатор WADA Ю. Степанова не смогла квалифицироваться на зимний ЧЕ, — пишет сенатор. — Все силы ушли на доносы. Спорт и «информирование» — разные профессии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее информатор WADA Юлия Степанова не смогла пройти квалификационный отбор для участия в зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике, который стартует в Белграде 3 марта.

Известно, что спортсменка не смогла выполнить отборочный норматив в беге на 800 метров (надо пробежать максимум за 2 минуты, 4 секунды) и 400 метров (54 секунды).

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