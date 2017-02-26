Лондон, 26 февраля, 2017, 19:14 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» на своем поле переиграл «Сток Сити» в матче двадцать шестого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 26 февраля на стадионе «Уайт Харт Лейн» в Лондоне, завершилась со счетом 4:0.

James Boyes Футболист клуба «Тоттенхэм»

Героем встречи стал форвард Харри Кейн, оформивший хет-трик.

После двадцати шести матчей чемпионата Англии «Тоттенхэм» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 53 очка. Клуб «Сток Сити», набравший 32 балла, находится на десятой позиции.

Чемпионат Англии. 26-й тур.

«Тоттенхэм Хотспур» — «Сток Сити» — 4:0.

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