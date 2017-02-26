Дамаск, 26 февраля, 2017, 18:51 — ИА Регнум. 12 нарушений перемирия зафиксировали за минувшие сутки в Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, размещенном на сайте Минобороны России.

Bernard Gagnon Хама, Сирия

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано 11 нарушений в провинциях Дамаск (3), Латакия (3), Хама (4) и Хомс (1)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что турецкой частью представительства было зафиксировано 12 нарушений в провинциях Дамаск, Алеппо, Идлиб, Хама и Хомс, однако в ходе разбирательств по данным «фактам» подтвердился только один случай обстрела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 30 декабря 2016 г. на территории Сирии был введен режим прекращения боевых действий. Официальный Дамаск подписал соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили РФ, Турция и Иран.

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