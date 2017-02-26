Москва, 26 февраля, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Сенатор Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что власти Украины не оставят «без поддержки» жителей Крыма.

Bogomolov.PL Референдум о присоединении Крыма к России, 2014г

«Всем известно, как Порошенко «позаботился» о Донецке, — пишет сенатор. — Теперь обещает «не оставить без поддержки крымчан». Что-то подсказывает: они откажутся».

Напомним, 26 февраля президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook сообщил, что Киев не оставит жителей Крыма без украинской поддержки.

«Мы (власти Украины) не оставим наших сограждан во временно оккупированном Россией Крыму без поддержки», — написал глава государства.

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