Москва, 26 февраля, 2017, 18:08 — ИА Регнум. На Щелковском шоссе в Москве столкнулись 3 легковых автомобиля. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Remigiusz Józefowicz Проблесковый маячок полиции

ДТП произошло в воскресенье, 26 февраля, в районе д. 24.

«В районе д. 24 произошло столкновение 3-х легковых автомобилей, в результате один человек ранен, — сказал источник. — На месте происшествия работают медики».

В настоящее время выясняются причины происшествия.