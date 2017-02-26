Стокгольм, 26 февраля, 2017, 17:49 — ИА Регнум. В Швеции в центре для содержания мигрантов произошел крупный пожар. Как передает телерадиокомпания ВВС, в результате инцидента пострадали до 20 человек.

skeeze Шведские пожарные

ЧП произошло в воскресенье, 26 февраля, в городе Ванесборг, примерно в 80 км к северу от Гётеборга.

«Двое жителей центра получили серьезные травмы, после того как выпрыгнули из окон горящего здания, — говорится в сообщении. — Причина возгорания пока остается неясной».

В настоящее время в потушенном здании находятся сотрудники специальных служб, которые выясняют причины ЧП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 февраля 2017 г. глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя ситуацию с беженцами в Германии, обратил внимание на ситуацию с мигрантами в Швеции.

По словам президента США, в стране из-за беженцев отмечается резкий рост преступности.