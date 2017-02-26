Санкт-Петербург, 26 февраля, 2017, 17:25 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 26 февраля состоялся митинг памяти политика Бориса Немцова, передает корреспондент ИА REGNUM. Участники акции проделали путь от станции метро «Горьковская» до Марсова поля пешком, так как администрация города не согласовала марш в центре города.

Фото с митинга памяти Бориса Немцова в Санкт-Петербурге

Когда последние участники выходили из вестибюля, голова колонны уже пересекла Троицкий мост. Таким образом, большинство митингующих добрались до Марсова поля лишь к 15:00, стартовав в 14:00. Многие шли с цветами.

В толпе развевались флаги России и Петербурга, а также были замечены флаги Украины, Литвы, партий «Парнас», «Яблоко», движений «Демократический выбор», «Весна», радужный флаг ЛГБТ и другие. В разгар митинга кто-то попытался развернуть звездно-полосатыq флаг США, но организаторы сочли это провокацией и пресекли.

Многие участники держали в руках красные листы бумаги формата А4 с напечатанным вопросом «Кто заказал?», а также плакаты с лозунгами «Мы не оппозиция, мы — народ», «Борис, ты был прав» и «Долой олигархо-воровскую диктатуру». Митинг начался с минуты молчания.

«Два года назад был убит Немцов, два года длится следствие, сейчас идет суд, но реальных заказчиков нам так и не назвали», — заявил со сцены Лев Дмитриев из движения «Солидарность».

Представляющий движение «Открытая Россия» Андрей Пивоваров сказал, что на грядущих президентских выборах именно кандидатура Немцова могла бы объединить вокруг себя оппозицию, если бы политик был жив.

«Немцов не боялся и умел говорить с людьми. Он всегда делал то, что считал нужным, даже если был один. Когда началась война с Украиной, он организовал Марш мира в Москве, хотя его и отговаривали. Но в результате все увидели, что в России есть и другие, думающие люди, которые не хотят войны, хотят жить в демократической стране», — заявил Пивоваров.

Вопрос консолидации демократических сил поставил и депутат Заксобрания Петербурга от «Яблока» Михаил Амосов. Парламентарий напомнил, как он сам и Андрей Пивоваров умудрились на прошедших выборах выдвинутся в Государственную думу от разных партий в одном одномандатном округе. На выборах в ЗакС же в 24 округах из 25 победили единороссы.

«Какую оценку нам можно поставить? Я думаю, что двойку. Должен с прискорбием признать, что и мы в «Яблоке» месяцев восемь согласовывали, как будем выдвигаться на выборы. Друзья мои, так работать нельзя. Без организации, без коалиции демократических сил нам мало что удастся сделать на грядущих выборах президента, на выборах губернатора, которые уже не за горами. <…> Должны быть требования не только к власти, которая у нас никудышная, паршивая, но и к самому себе», — заключил Амосов.

Митинг завершился чтением стихов о Немцове со сцены, около 15:40 представители администрации сообщили организаторам, что положенное им время истекло, участникам пришлось разойтись. По оценкам очевидцев, на Марсово поле пришли от 2 до 4 тыс. человек. Городские власти увидели там около 1,2 тыс. участников.

Напомним, Бориса Немцова застрелили недалеко от Кремля вечером 27 февраля 2015 года. По делу об убийстве был арестован Заур Дадаев и четыре его сообщника.