Москва, 26 февраля, 2017, 17:06 — ИА Регнум. В российской столице завершился «Марш памяти» политика Бориса Немцова, убитого в 2015 году на Большом Москворецком мосту. Об этом сообщает в воскресенье, 26 февраля, пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Марш памяти» Бориса Немцова в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM «Марш памяти» Бориса Немцова в Москве

«Шествие, проходившее сегодня в центре столицы, завершилось, — говорится в сообщении. — Серьезных нарушений общественного порядка зафиксировано не было».

Дарья Антонова ИА REGNUM «Марш памяти» Бориса Немцова в Москве

По данным полиции, в общественном мероприятии в центре столицы приняли участие около 5 тысяч человек. Сотрудники полиции и военнослужащие Росгвардии обеспечивали общественный порядок и безопасность людей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция на «Марше памяти» Бориса Немцова в Москве

26 февраля газета «Известия» сообщила, что на марше памяти убитого оппозиционного политика Бориса Немцова неизвестный облил зеленкой лидера партии ПАРНАС, экс-председателя правительства РФ Михаила Касьянова, который находился во главе колонны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаила Касьянова облили зеленкой на «Марше памяти» Бориса Немцова

Дарья Антонова ИА REGNUM Илья Яшин на «Марше памяти» Бориса Немцова в Москве

Как ранее сообщало ИА REGNUM, политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту в российской столице. По данному делу были задержаны пятеро подозреваемых: Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, Анзор Губашев, Шадид Губашев и Темерлан Эскерханов.

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