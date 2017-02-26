В Москве завершился «Марш памяти» Бориса Немцова
Москва, 26 февраля, 2017, 17:06 — ИА Регнум. В российской столице завершился «Марш памяти» политика Бориса Немцова, убитого в 2015 году на Большом Москворецком мосту. Об этом сообщает в воскресенье, 26 февраля, пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.
«Шествие, проходившее сегодня в центре столицы, завершилось, — говорится в сообщении. — Серьезных нарушений общественного порядка зафиксировано не было».
По данным полиции, в общественном мероприятии в центре столицы приняли участие около 5 тысяч человек. Сотрудники полиции и военнослужащие Росгвардии обеспечивали общественный порядок и безопасность людей.
26 февраля газета «Известия» сообщила, что на марше памяти убитого оппозиционного политика Бориса Немцова неизвестный облил зеленкой лидера партии ПАРНАС, экс-председателя правительства РФ Михаила Касьянова, который находился во главе колонны.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту в российской столице. По данному делу были задержаны пятеро подозреваемых: Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, Анзор Губашев, Шадид Губашев и Темерлан Эскерханов.
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