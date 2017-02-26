«Эспаньол» переиграл «Осасуну» в матче чемпионата Испании
Барселона, Испания, 26 февраля, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Эспаньол» на своем поле разгромил «Осасуну» в матче двадцать четвертого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 26 февраля в Барселоне, завершилась со счетом 3:0.
У «хозяев поля» голевыми действиями отметились Фелипе Кайседо, Хосе Хурадо и Жерар Морено.
После двадцати четырех матчей в чемпионате Испании «Эспаньол» пока занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. Клуб «Осасуна», набравший 10 баллов, расположился на двадцатой позиции.
Чемпионат Испании. 24-й тур
«Эспаньол» (Барселона) — «Осасуна» (Памплона) — 3:0.
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