Бишкек, 26 февраля, 2017, 16:31 — ИА Регнум. «Власти Киргизии и оппозиция играют на взаимное уничтожение. Официальный Бишкек обратится за помощью к Москве», — сказал ИА REGNUM политолог Марс Сариев, комментируя задержание лидера социалистов Омурбека Текебаева

Gladson Xavier Шахматная партия

По мнению аналитика, за многолетнюю совместную работу у представителей политической элиты Киргизии накопилось много компромата друг на друга. Видимо, одна из сторон решила, что сейчас самый подходящий момент для публичной огласки нелицеприятных фактов из политической карьеры некоторых бывших соратников по Временному правительству.

«Взаимные обвинения власти и части оппозиции в лице задержанного Текебаева напоминают противостояние двух ковбоев. Это война нервов. На самом деле победителя в этой схватке не будет. Будет один «выживший» и один «мученик». Но самое главное, они оба выполняют одну задачу — расчищают поле для будущего президента», — считает Сариев. (Выборы главы Киргизии назначены на ноябрь 2017 года — прим. ИА REGNUM )

По мнению политолога, группа людей, пришедших к власти в 2010 году и назвавших себя Временным правительством, прочно связала себя круговой порукой, так как абсолютно честных и правых в той ситуации не было.

«Получается, если уходит один — уходят и все остальные. Президент Алмазбек Атамбаев покидает свой пост. Значит, перед ним стоит задача зачистить поле для нового человека», — говорит политолог.

Сариев уверен, что «реальный преемник» президента, который устроит и внешних игроков — Москву и Вашингтон, и обеспечит безопасность своему предшественнику — еще не назван. «Новый кандидат выскочит как чертик из табакерки. Он, в отличие от большинства названных претендентов на президентский пост, будет не замешан в многочисленных скандалах. Скорее всего, он выступит компромиссной фигурой, которая сможет удержать страну от скатывания в открытый конфликт и не станет менять сложившийся вектор внешней политики», — подчеркивает аналитик.

Что касается непосредственных обвинений в коррупции и мошенничестве, то политолог считает, что, «скорее всего, такие факты имели место быть».

«Обнародовать факты сейчас решили не потому, что «народ требует справедливости», а потому, что скоро президентские выборы. А Бишкек разыгрывает многослойную и многоходовую схему по поиску поддержки у Москвы», — добавляет Сариев.