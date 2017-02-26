Москва, 26 февраля, 2017, 16:21 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации решительно осуждают «варварские акции экстремистов» в сирийском городе Хомсе. Об этом говорится в заявлении МИД России, которое обнародовано на официальном сайте ведомства.

Bo yaser Разрушенный войной Хомс

«В Москве решительно осуждают варварские акции экстремистов в Хомсе, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. — Подобные деяния должны получить соответствующую строгую оценку, а их заказчики, организаторы и спонсоры — понести заслуженное наказание».

В министерстве иностранных дел РФ также подчеркнули, что нельзя позволить террористам сорвать планы международного сообщества по прекращению огня в Сирии и продвижению к политическому урегулированию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в Хомсе было совершено несколько терактов. В результате взрывов погибли более 40 человек, в том числе начальник отделения военной безопасности по провинции Хомс Хасан Даабуль.

Позднее ответственность за кровавую акцию взяла на себя террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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