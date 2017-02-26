Астана, 26 февраля, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Частный вертолет, пропавший 25 февраля в Восточном Казахстане, обнаружен в 60 км северо-западнее от города Аягоза. Об этом, как передает Sputnik Казахстан, сообщает пресс-служба департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области.

Игорь Двуреков Вертолет Ми-2

«Место падения обнаружил вертолет частной компании МИ-2, который вылетел сегодня (26 февраля) из Алматинской области на поиски, — говорится в сообщении. — Ми-2 осуществлял облет в районе села Айгыз».

По предварительным данным, в результате падения вертолета погиб один человек (пилот), еще один (пассажир) жив.

«Один пассажир жив, его доставляют в село Айгыз», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб, которые устанавливают причины ЧП.

Другие подробности пока неизвестны.