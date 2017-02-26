Ярославль, 26 февраля, 2017, 15:44 — ИА Регнум. В Ярославле дан старт празднованию юбилея легендарного туристического маршрута — «Ярославская Масленица», которая с 2012 года считается главной площадкой празднования Масленицы в России. Именно здесь находится официальная «Резиденция Государыни Главной Масленицы Страны», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

778074 Масленица

«Ярославский регион с 2005 года превращает национальный обычай народного празднования Масленицы в масштабный фестиваль, который в 2012 году первым в России получил официальный статус «Главной Масленицы страны». Фестиваль демонстрирует стабильное поступательное развитие, количество участников праздника растет год от года. Если в 2005 году его участниками стали сотни ярославцев и гостей города, то в 2011 году Ярославская Масленица собрала уже более 150 тысяч участников, в 2015 — более 200 тысяч человек, а в прошлом году фестиваль впервые собрал делегации из 8 регионов ЦФО», — заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента туризма Ярославской области Андрей Жаров.

Он напомнил, что в декабре 2013 года фестиваль «Главная Масленица страны» получил Гран-При в номинации «Лучший проект по популяризации народных традиций и промыслов» Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Ежегодно Ярославская Масленица становится одним из центральных событийных мероприятий Ярославской области и Центрального федерального округа, которое традиционно открывает весенне-летний туристический сезон.

В 2017 году Главная Масленица страны также открыла год общероссийского празднования 50-летия туристического маршрута «Золотое кольцо России», добавил Андрей Жаров.

Впервые в этом году представлен официальный логотип Масленицы. Он соединил в себе традиционные элементы масленичной символики, но при этом имеет конкретную отсылку к Ярославской земле. Символ Ярославии — Медведь — держит в одной лапе крутящийся солнечный блин, от которого лучами разлетаются яркие ярмарочные ленты. Основные цвета логотипа — красный, зеленый и желтый. По сложившейся традиции Ярославской Масленицы, логотип вписан в круг. Сам по себе круг — символ солнца, которое согреет землю после долгой холодной зимы, возродит ее к жизни. Эту же смысловую нагрузку несет и золотистый горячий круглый блин — непременный атрибут обильной Масленицы.

Именно Ярославль выбран в качестве столицы юбилея легендарного маршрута не случайно. Как отметил глава региона Дмитрий Миронов, этот почетный статус стал для Ярославской области и ее жителей прекрасным подарком на Новый год.

«Особенно символично, что произошло это в преддверии празднования 50-летия популярнейшего туристического маршрута «Золотое Кольцо России», в который включены четыре города региона — Ярославль, Ростов Великий, Переславль-Залесский и Углич. То есть, представительство нашей области в структуре маршрута самое значимое. Ярославль — областной центр — занимает в ней особенное место. За свою тысячелетнюю историю город обрел и сумел сохранить свое уникальное «лицо». Ярославль обладает удобным географическим положением для путешествия по Золотому кольцу, исключительной инфраструктурой гостеприимства и незаурядной событийной картой», — пояснил заместитель директора департамента туризма Ярославской области Андрей Жаров

Отметим, что город начал праздновать Масленицу раньше всех в стране — еще 19 февраля. Каждый день в Ярославле проходят разнообразные ярмарки, концерты, мастер-классы.

Нынешнюю Масленицу жители Ярославля решили отметить серией забавных рекордов. Например, рекорд России по приготовлению самого большого блинного пирога. 26 февраля любой желающий мог принести собственноручно испеченные блины в сквер на улице Андропова, где на специально подготовленной площадке у часовни Александра Невского готовился пирог-рекордсмен.

По задумке организаторов, пирог состоит из 30 тысяч блинов, его вес превысит 1 800 кг. Диаметр кольца, в которое уложены блины, составит 5 метров, высота — 20 см. Своей формой пирог будет символизировать Золотое кольцо России, его увенчают восемь блинных башен — по числу городов, входящих в этот популярный туристический маршрут.

Накануне, 25 февраля, в Ярославле уже установили новый рекорд России. На Советской площади прошла акция «Дай пять». 2142 человека — среди которых были волонтеры, общественные деятели, спортсмены, студенты — обменялись рукопожатиями. Рекорд зафиксировал представитель Книги рекордов России. В ней до этого уже числятся пять рекордов, которые принадлежат Ярославлю. Справедливости ради надо отметить, что не все рекорды Ярославля — повод для гордости. Июль 2016 — юная жительница Ярославля стала победителем по длине волос среди годовалых детей. Декабрь 2015 — в торговом центре «Аура» выстроили самую длинную цепочку людей (310 человек). Ноябрь 2015 — рисунок из наибольшего количества кирпичей. Ноябрь 2015 — эстрадный оркестр им. В.Н. Павлушова признан старейшим эстрадным оркестром в стране. 2012 — ФК «Шинник» добился наименьшего количества побед за весь чемпионат по футболу.

Напомним, что сегодня уже седьмой день, как в Ярославле проходят масленичные гулянья. И впереди еще много интересных событий и акций. Деревня Тыгыдым (Пошехонский муниципальный район) представит исконные народные традиции и забавы ярославской глубинки. Прямо на Советской площади в большом котле умельцы будут варить традиционный пошехонский напиток «Душепарку» и обучат этому рецепту всех желающих. Также гости из Тыгыдыма накормят всех блинами, проведут старинный обряд на привлечение богатства — «Вождение козла» и организуют гусиные бои. Завершатся гуляния сожжением гигантской Масленичной куклы, которая будет сооружена на Даманском острове.