Донецк, 26 февраля, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Украинские националистические батальоны освободили комплекс Донецкой фильтровальной станции, но продолжили укреплять блиндажи в непосредственной близости от этого важного объекта гражданской инфраструктуры. Об этом сегодня, 26 февраля, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Andrew Butko Э.А. Басурин

«Военное руководство Украины нашло в себе силы и смогло выгнать радикальных националистов с территории Донецкой фильтровальной станции», — заявил Басурин.

При этом Басурин подчеркнул, что нацбатальоны продолжают укрепление позиций в непосредственной близости от комплекса Донецкой фильтровальной станции. Он отметил, что действия нацбатальонов являются существенным нарушением предоставленных ВСУ 15 марта 2015 года письменных гарантий.

Басурин подчеркнул, что Вооруженные силы ДНР готовы обеспечить безопасность ремонтным бригадам для проведения восстановительных работ на станции. Однако украинская сторона не дала никаких гарантий безопасности для ремонтных бригад, что существенно затягивает расконсервацию станции. Действия Киева отвечают общей концепции гуманитарной блокады Донбасса со стороны украинских властей.