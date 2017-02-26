Ла-Пас, 26 февраля, 2017, 14:52 — ИА Регнум. Сенат Боливии принял законопроект о выращивании листа коки на 22 000 гектаров и последующего использования этих листьев для ритуалов, в медицинских и научных целях. Речь идет о специально выделенных землях в департаментах Ла-Пас и Кочамамба. Согласно принятому закону, власти Боливии еще раз признают традицию выращивания коки древним наследием страны и то, что это растение в своем естественном состоянии не является наркотиком, сообщает Prensa Latina.

Marc Davis Парламент Боливии

В то же время в законопроекте предусмотрен государственный контроль в области производства, сбыта, транспортировки, индустриализации и экспорта коки, а также поддержки производителей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, отношение к производству коки в Латинской Америке— тема весьма не однозначная. Особенно в Боливии, Колумбии и Перу. Производство коки не только традиционно, но и жизненно важно для коренного населения Боливии. Кока используется местным населением как стимулирующее средство при трудных переходах, спасает их от недоедания, помогает преодолевать горную болезнь. Однако, с приходом европейцев, особенно в первые годы двадцатого века, производное от коки — кокаин предстал в ином обличье.

Как пишет известный исследователь андских стран Мигель Паласио, «кокаин стал известен как наркотическое вещество, употребление которого неизменно влечет за собой возникновение непреодолимой зависимости и тяжелые нарушения функций организма. Кокаин занял свое, особое место в ряду бед и трагедий, принесенных человечеству ХХ столетием».

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