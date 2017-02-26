Нью-Дели, 26 февраля, 2017, 14:34 — ИА Регнум. В индийском штате Мегхалая на востоке страны перевернулся грузовик, перевозивший людей. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает издание Hindustan Times.

biswajitrout1466 Автострады в Индии

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 26 февраля, в холмистой местности у населенного пункта Нонспрунг, округ Западные горы Кхаси.

В грузовом автомобиле находились 70 человек. Все они направлялись из близлежащих деревень в храм.

Водитель не справился с управлением, и автомобиль перевернулся и врезался в бетонное ограждение дороги. В результате удара часть пассажиров вылетела из кузова прямо в глубокий овраг.

По данным местной полиции, в результате ДТП на месте погибли 12 человек. Позже ещё четверо скончались в больнице.