Ташкент, 26 февраля, 2017, 14:26 — ИА Регнум. МЧС Узбекистана опровергло сообщения зарубежных СМИ о заболевании ящуром домашнего крупного рогатого скота в Ташкентской области республики.

afnewsagency Ягнята

По сообщению ведомства, специалисты ветеринарного управления, МЧС и местных органов власти провели проверку эпизоотической ситуации в области.

«В ходе изучения путем подворного обхода и осмотра содержащегося жителями села крупного и мелкого рогатого скота клинических признаков ящура не обнаружено. Для проведения лабораторных исследований взяты образцы проб», говорится в сообщении.

МЧС также отмечает, что в ходе разговора с жителями, содержащими домашний скот, факты заболевания его ящуром и тем более падежа от него не нашли подтверждения.

Как сообщает Газета. Уз, в 2016 году Главным ветеринарным управлением Минсельводхоза было приобретено 4,5 миллиона доз вакцины против ящура, за счет которых весь крупный рогатый скот в буферных зонах республики охвачен вакцинацией против этого заболевания.

Ранее узбекская служба радио «Свобода» и ряд других СМИ сообщили, что среди крупного рогатого скота в селе «Янги хаёт» в Ахангаранском районе Ташкентской области распространился ящур. Издание, также отмечает, что заболевание распространилось и по всему региону.