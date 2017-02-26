Ташкент, 26 февраля, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и заместитель помощника по делам Южной и Центральной Азии Государственного секретаря США Даниель Розенблюм обсудили вопросы развития двусторонних отношений, сообщает МИД Узбекистана.

U.S. Department of State Встреча Узбекистана и США

«На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам узбекско-американских отношений, некоторым международным и региональным проблемам», говорится в сообщении.

Стороны также рассмотрели итоги прошедшего 1 февраля 2017 года в городе Ташкенте очередного заседания Американо-Узбекской торговой палаты.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент США Дональд Трамп в своем послании своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзиёеву выразил надежду на совместную работу по продвижению общих целей в области региональной безопасности и стабильности.

Узбекско-американские отношения получили наибольшую активность после 11 сентября 2001 года, охватив широкий спектр вопросов. Подписав Декларацию о стратегическом партнёрстве и основах сотрудничества, страны установили качественно новые и взаимовыгодные отношения в политической, экономической, военной, военно-технической, гуманитарной и других областях.

Несмотря на спад в двусторонних отношениях в 2005—2006 гг., обе страны продолжали взаимодействовать в сфере борьбы с международным терроризмом, распространением ОМП, нелегальным оборотом наркотиков, организованной преступностью и др. В последнее время заметно активизировались двусторонние контакты по вопросам дальнейшего развития двусторонних отношений. Об этом свидетельствуют визиты заместителя помощника госсекретаря США Файгенбаума (28 февраля — 5 марта 2007 года), заместителя координатора Госдепа по международным информационным программам Дж. Гарви (3−5 апреля 2007 года), посла США при ОБСЕ Дж. Финли (15−17 марта 2007 года), координатора Госдепартамента по вопросам содействия странам Европы и Евразии Адамса (3−4 июня 2007 года), посла по особым поручениям Госдепа в сфере международной религиозной свободы Дж. Хэнфорда (25−29 июня 2007 года), директора Управления по стратегии, планированию и политике ЦЕНТКОМ ВС США контр-адмирала Дж. Миллера (20−22 декабря 2007 года), командующего ЦЕНТКОМ ВС США адмирала У. Фэллона (24−25 января 2008 года), и. о. заместителя помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Спратлен (28 марта — 1 апреля 2008 года). В рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2007 года прошла встреча министра иностранных дел Республики Узбекистан Норова с помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии с помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Баучером и другие.