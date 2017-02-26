Вашингтон, 26 февраля, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Платный информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова не смогла пройти квалификационный отбор для участия в зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике, который стартует в Белграде 3 марта. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает агентство ТАСС.

Erik van Leeuwen Юлия Степанова

Согласно данным, предоставленным организационным комитетом соревнований, Степанова не смогла выполнить отборочный норматив в беге на 800 метров (надо пробежать максимум за две минуты, четыре секунды) и 400 метров (54 секунды).

Оказывается, лучшие результаты Степановой на этих дистанциях в период с 1 января 2016 года по 26 февраля 2017 года составляют две минуты и пять секунд на дистанции 800 метров и 57,18 секунды на дистанции 400 метров. Эти показатели не соответствуют требованиям Европейской легкоатлетической ассоциации.

Напомним, именно Степанова и её муж стали основными «героями» фильма германского телеканал ARD, в котором звучали голословные обвинения в адрес российских спортсменов о массовых нарушениях антидопинговых правил. Из этого фильма был сделан вывод о якобы существующей в России допинговой системе.

После этого фильма был доклад независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В этом докладе не было представлено ни одного доказательства, но он стал причиной массового отстранения российских спортсменов от международных соревнований, в том числе Олимпийских игр.

И вот теперь WADA признает, что доклад Макларена не содержит доказательств массового нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами.

Степанова и её муж после выхода фильма ARD сбежали из России и укрылись в США. За свои россказни они получили денежное вознаграждение от WADA. Степанова заявила, что будет выступать под нейтральным флагом. Это у нее плохо получается.