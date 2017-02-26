Киев, 26 февраля, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не оставит жителей Крыма без украинской поддержки. Об этом он написал сегодня, 26 февраля, в своем Facebook.

Kathrin Möbius Президент Порошенко

«Мы не оставим наших сограждан во временно оккупированном Россией Крыму без поддержки», — пишет Порошенко.

Напомним, украинские власти до сих пор считают Крым своей территорией, даже несмотря на референдум по самоопределению полуострова, на котором жители заявили, что хотят выйти из состава Украины и вернуться в Россию.

«Весь цивилизованный мир знает: Крым — это Украина. Мы продолжаем борьбу», — утверждает Порошенко. Он также считает, что на полуострове массово нарушаются права человека и ответственность за это несет Россия.

Стоит отметить, что с момента воссоединения Крым посетили множество парламентских делегаций из стран Европы. И никто из побывавших в Крыму парламентариев не увидел никаких нарушений прав человека.

Ранее Порошенко заявлял, что Россия наращивает военное присутствие в Крыму, и предрекал «полномасштабную войну» с Россией.

В чем именно будет выражаться украинская поддержка жителей Крыма, Порошенко не уточнил. Пока что крымчане видели со стороны Украины весьма своеобразные «формы поддержки». Выражалась эта поддержка в организации энергетической блокады полуострова, в продовольственной блокаде Крыма, а также в прекращении водоснабжения.

Кроме того, украинская военная разведка регулярно пытается заслать в Крым свои диверсионные группы для совершения терактов и уничтожения гражданской инфраструктуры.

Вот такие «формы поддержки» украинская сторона оказывает крымчанам.