Москва, 26 февраля, 2017, 11:32 — ИА Регнум. В 2017 году Воздушно-космические силы России и Морская авиация ВМФ России должны получить 160 единиц новой авиационной техники. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщил журналистам главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев.

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«Около 140 самолетов и вертолетов в 2017 году должно поступить в Воздушно-космические силы. Плюс Морская авиация получит порядка 20 единиц авиатехники, всего 160», — сказал Бондарев.

Он также напомнил, что в 2016 году ВКС России получили 139 новых единиц авиационной техники. На данный момент все имеющиеся в составе ВС РФ авиационные подразделения полностью укомплектованы необходимой авиационной техникой. Доля новых самолетов и вертолетов составляет около 55%.

Военные заводы сейчас вышли на проектные мощности, и Бондарев не видит в среднесрочной перспективе проблем с поставками новой техники. ВКС РФ продолжат закупки новые самолетов и вертолетов.

Напомним, накануне Бондарев сообщил, что полным ходом идет модернизация пяти военных аэродромов в разных регионах страны.