Киев, 26 февраля, 2017, 11:18 — ИА Регнум. В Киеве прошел финал национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2017». Об этом сегодня, 26 февраля, сообщают украинские СМИ.

Eurovision.tv Символика «Евровидения-2017»

В финал украинского национального отбора для конкурса «Евровидение-2017» пробились шесть музыкальных коллективов: «Сальто назад», Melovin, O. Torvald, Illaria, Tayanna и Rozhden.

Финалист определяется по сумме баллов, которые присуждают жюри конкурса и телезрители.

В итоге наивысший балл жюри получила Tayanna. Зрители отдали свое предпочтение Melovin. Но по сумме баллов победила рок-группа O. Torvald, исполнившая песню Time.

Напомним, 62-й песенный конкурс «Евровидение» пройдет в этом году в Киеве. Два полуфинала запланированы на 9 и 11 мая. Финал конкурса состоится 13 мая. Это уже второй конкурс «Евровидение», который проходит на Украине. Первый раз музыкальный конкурс проходил в этой стране в 2005 году.