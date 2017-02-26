Мурманск, 26 февраля, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Вспомогательные корабли Северного флота ВМФ России примут участие в ежегодных российско-норвежских морских учениях «Баренц». Об этом сегодня, 16 февраля, сообщает пресс-служба Северного флота ВМФ России.

Mil.ru Совместное российско-норвежское военно-морское учение

Сообщается, что с российской стороны в совместных учениях примут участие: спасательный буксир «Николай Чикер» (один из самых мощных спасательных буксиров в мире), новый многофункциональный модульный катер «Спасатель Кононенко», а также поисков-спасательная авиация Северного флота.

В нынешнем году морские учения «Баренц» состоятся в российской зоне ответственности.

Основная цель учений «Баренц» — это отработка навыков и совместных действий при поиске и спасании терпящих бедствие людей на море, предотвращении загрязнения нефтепродуктами морской акватории в условиях интенсивного развития нефтедобычи в Арктике.

Кроме кораблей и авиации ВМФ России в учениях «Баренц» также будут задействованы силы и средства мурманских филиалов морского спасательно-координационного центра «Администрация морских портов Западной Арктики», «Морской спасательной службы Росморречфлота», «Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации».

На постоянной основе в учениях «Баренц» принимают участие «Росморпорт», «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» и пограничное управление ФСБ России по Мурманской области.

С норвежской стороны учениях будут задействованы корабли и самолеты береговой администрации, береговой охраны ВМС Норвегии, базовая патрульная авиации королевских ВВС Норвегии. Будут подключены силы и средства центров и служб контроля воздушного пространства северных приморских городов.