Нант, Франция, 26 февраля, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Во французском городе Нанте прокатилась волна политических протестов по случаю приезда лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает AFP.

Gauthier Bouchet Марин Ле Пен

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен прибыла в Нант для политической агитации. Лидер «Национального фронта» планирует провести в городе крупное общественное собрание.

Более двух тысяч человек устроили акцию протеста против приезда Ле Пен. Дело дошло до столкновений с полицией. Демонстранты бросали в полицейских «коктейли Молотова».

По предварительным данным, в результате беспорядков пострадали 13 сотрудников французской полиции и жандармерии. Стражи порядка задержали четверых участников беспорядков.

Известно, что в протестной акции участвовали различные движения, в частности, леваки. Протестующие размахивали плакатами с надписью «Нацфронт обманывает общество», «Фашизм не пройдет». Были разгромлены несколько магазинов. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ.

Напомним, первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля, второй — 7 мая. По данным последних социологических опросов, в первом туре победу одержит Ле Пен. Однако, во втором туре, согласно тем же социологическим опросам, победы ей не видать.

Последние несколько президентских выборов во Франции проходят по одной и той же схеме. В первом туре ультраправые из «Национального фронта» либо выигрывают, либо показывают второй результат. Во втором туре весь спектр политических сил объединяется против ультраправых и их победы, и те проигрывают.