Тбилиси, 26 февраля, 2017, 10:23 — ИА Регнум.



Tatur.ua Флаг Грузии

Делегация Конгресса США в ходе встреч в Тбилиси в очередной раз выразила поддержку Грузии. Об этом сообщает пресс-служба парламента Грузии.

Официальные встречи конгрессмены провели 25 февраля. Они встретились с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе, после чего сделали совместные заявления, подчеркнув двустороннюю готовность к дальнейшему развитию стратегического сотрудничества.

«Мы договорились, что стратегическое партнерство между нашими странами и между парламентами еще больше упрочатся в будущем», — передает пресс-служба парламента заявление главы законодательного органа Грузии Ираклия Кобахидзе.

Американские конгрессмены подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и ее европейских и евроатлантических устремлений.

«Мы находимся здесь для того, чтобы передать вам очень четкое послание от Конгресса Соединенных Штатов, и это послание — поддержка территориальной целостности и суверенитета Грузии. Мы положительно оцениваем те решения, которые Грузия принимает на пути демократического развития. Мы признаем, что есть давление со стороны авторитарных режимов вблизи ваших границ», — заявил от имени делегации Конгресса ее руководитель конгрессмен Питер Роскам.

В рамках визита американские конгрессмены отдельно встретились с представителями парламентского меньшинства, а также с председателями ряда парламентских комитетов.

Делегацию Конгресса принял и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Как заявил премьер после встречи, Конгресс США готов и в дальнейшем продолжить активную поддержку Грузии как в направлении развития демократии, так и на пути европейской и евроатлантической интеграции.

Американские конгрессмены положительно оценили проведенные в Грузии за последние годы реформы и подчеркнули необходимость дальнейшего упрочения стратегического сотрудничества. Встречу с премьером они назвали очень продуктивной и позитивной и заявили, что очень высоко ценят отношение Грузии к своей стране, отмечается в сообщении.

Визит делегации Конгресса США в Грузию завершается 26 февраля.