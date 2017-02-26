Бирмингем, США, 26 февраля, 2017, 09:02 — ИА Регнум. Американский боксер Деонтей Уайлдер смог защитить свой титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Одолев техническим нокаутом другого американского боксера Джеральда Вашингтона.

Layton Dudley Деонтей Уайлдер

Титульный бой прошёл в американском городе Бирмингем накануне, 25 февраля.

Первоначально Уайлдер должен был драться с польским боксером Анджеем Вавжиком, но у него оказался положительным очередной допинг-тест. Тогда претендентом на титул стал Вашингтон.

Титульный бой завершился в пятом раунде техническим нокаутом. Победа досталась Уайлдеру.

Таким образом, Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC уже в пятый раз.

У него в активе 38 побед (37 нокаутом) и ни одного поражения.