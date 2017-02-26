Лос-Анджелес, США, 26 февраля, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Российские велогонщицы Дарья Шмелева и Анастасия Войнова победили в командном спринте на этапе Кубка мира. Соревнования проходили накануне, 25 февраля, в американском городе Лос-Анджелес.

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Шмелева и Войнова были заявлены на турнир российской командой «Газпром — Русвело». В финальном спринте текущего этапа Кубка мира они показали результат 32,835 секунды и заняли первое место.

На втором месте канадки — Амелия Уолш и Кейт О'Брайен. Они показали результат — 34,146 секунды.

Третье место заняли велогонщицы из Южной Кореи.