Токио, 26 февраля, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Власти Японии к 2020 году собираются предложить единые международные стандарты для использования дистанционно управляемых летательных аппаратов — дронов. Об этом сегодня, 26 февраля, пишет японская газета «Никкэй».

Mitch Nielsen Дрон

Сейчас в мире не существует единых стандартов для дронов, и Япония хочет стать в этом деле локомотивом. Создав единые стандарты для дронов, японцы планируют выйти на рынки по их коммерческому производству, которое на данный момент сосредоточено в Китайской народной республике.

Нынешние дроны во время полетов могут упасть и причинить ущерб — это один из главных факторов, сдерживающих их повсеместное распространение. Общемировая стандартизация дронов вполне может снизить угрозу падения дронов.

В самой Японии сейчас полеты беспилотных аппаратов строго ограничены законом по авиации в густонаселенных районах.

В Японии считают, что в ближайшем будущем число дронов будет стремительно расти. В связи с этим министерство экономики, торговли и промышленности Японии совместно с японским аэрокосмическим агентством JAXA и Институтом передовой науки и технологий (AIST) уже к концу 2017 года планируют начать работу по совершенствованию полетов дронов.

Известно, что министерство экономики, торговли и промышленности Японии уже разрабатывает систему управления дронами с помощью сенсоров высоты и GPS-навигации, чтобы летательные аппараты не сталкивались в воздухе.

К 2020 году министерство планирует подать заявку во Всемирную организацию по стандартизации (ISO) на утверждение планов безопасности полетов дронов. По расчетам японских властей, такая заявка может быть утверждена к 2025 году.