Вашингтон, 26 февраля, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Власти США рассматривают вопрос о выходе страны из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека. Об этом сегодня, 26 февраля, пишет издание Politico со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

Ludovic Courtès Совет по правам человека ООН

Сообщается, что администрация президента США Дональда Трампа всерьез рассматривает вопрос о выходе страны из Совета ООН по правам человека из-за того, что этот Совет, вероятно, оказывал влияние на принятие резолюции Всемирной организации, осуждающей строительство Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан.

Известно, что на следующей сессии Совета ООН по правам человека как раз будет обсуждаться этот вопрос, однако со стороны США каких-либо решений пока не ожидается.

Напомним, 23 декабря минувшего года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой сказано, что строительство Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан — это грубое нарушение международного права.

Резолюцию поддержали 14 членов Совета Безопасности, делегация США воздержалась — хотя Израиль настаивал на том, чтобы американцы наложили вето на эту резолюцию.

Напомним, Совет ООН по правам человека был образован в 2006 году путем преобразования из Комиссии ООН по правам человека. СПЧ считается вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН. Генеральная Ассамблея избирает в состав СПЧ 47 его членов.