Хмельницкий, Украина, 25 февраля, 2017, 21:52 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала ретрансляцию российских телеканалов в городе Хмельницком, которую организовали двое местных жителей. Об этом говорится в сообщении, которое размещено на официальном сайте ведомства.

C.G. Megee Без трансляции

«Правоохранители установили, что двое местных жителей предоставляли клиентам услуги телевидения, используя нелегальный сервис, — говорится в сообщении. — В пакет входили запрещённые российские телевизионные каналы, которые распространяют антиукраинскую пропаганду».

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2014 г. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил вещание ряда российских телеканалов, так как признал их контент не соответствующим законодательству страны.

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