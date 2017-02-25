Нью-Йорк, США, 25 февраля, 2017, 21:45 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретился в штаб-квартире международной организации с представителем Фронта ПОЛИСАРИО Бухари Ахмедом. Об этом сообщает агентство Sahara Press Service.

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В ходе переговоров сахарский дипломат передал Гуттерешу послание президента САДР Брахима Гали. Глава государства выразил обеспокоенность «возможным блокированием мирного процесса со стороны Марокко, провокациями королевства в районе Эль Гергарат».

Ранее швейцарская международная организация Crans Montana Forum объявила о намерении провести с 16 по 21 марта 3 ежегодную сессию в сахарском городе Дахла (Dakhla), который c 1979 года находится под марокканской оккупацией. В отличие от европейской бюрократии, Франция и Княжество Монако поддерживают Рабат в территориальном споре за Западную Сахару, причины которого обусловлены борьбой западных корпораций за рыбные и минерально-сырьевые ресурсы региона.

«Выбор города Дахла для нас крайне важен. Дахла сегодня — это настоящая лаборатория для всей Африки. Мне кажется показательным то, что мы можем организовать эту встречу политических сил, способствовать диалогу между главными игроками международной экономики и политики в городе и регионе, которые показывают, что никакой рок не может устоять перед целеустремленной политикой развития,» — утверждает председатель Форума Пьер Эммануэль Киран, которого цитирует Euronews.