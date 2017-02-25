Вильнюс, 25 февраля, 2017, 21:28 — ИА Регнум. Власти Литвы выступают за постоянное присутствие американских военных на территории своей страны. Об этом, как передает НТВ, сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Freestockphotos.biz Постоянное американское присутствие

«Мы (власти Литвы) выступаем за постоянное присутствие американских войск, потому что наш собственный военный контингент весьма ограничен», — сказал министр.

Руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что МИД Литвы уже обратился с соответствующей просьбой к замглавы Пентагона Роберту Ворку и заместителю госсекретаря США Томасу Шэннону.

По мнению Линкявичюса, размещать войска США на постоянной основе в Литве можно, если Вильнюс даст право пользоваться им своими базами, тогда как право собственности на них остается за Литвой.

Напомним, что конституция Литвы запрещает другим государствам размещать на территории страны свои военные базы.

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