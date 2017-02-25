Нижний Новгород, 25 февраля, 2017, 20:21 — ИА Регнум. Результаты третьих матчей четвертьфиналов Западной конференции.

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«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) — ЦСКА (Москва) 3:4 ОТ (0:1 1:1 2:1 0:1)

ОТ (0:1 1:1 2:1 0:1) «Витязь» (Московская область) — СКА (Санкт-Петербург) 2:6 (0:1 1:3 1:2)

(0:1 1:3 1:2) «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) 4:3 ОТ (0:0 2:2 1:1 1:0)

ОТ (0:0 2:2 1:1 1:0) «Динамо» (Минск, Белоруссия) — «Локомотив» (Ярославль) 1:5 (0:3 0:1 1:1)

В серии «Торпедо» — «Динамо» (Москва) счёт 1:2, в остальных парах везде 3:0 в пользу команд, начинавших серии на своём поле.

Завтра команды Восточной конференции также сыграют третьи матчи.

Положение команд в розыгрыше Кубка Гагарина можно посмотреть здесь.