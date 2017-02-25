Москва, 25 февраля, 2017, 20:13 — ИА Регнум. Протокол о внесении изменений в Соглашение между Россией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года президент России внес в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля.

Юрий Данилевский Байконур

На период аренды комплекса «Байконур» г. Байконур в отношениях с Россией наделяется статусом, соответствующим городу федерального значения Российской Федерации, с особым режимом безопасного функционирования объектов, предприятий и организаций, а также проживания граждан. При этом соглашение не устанавливает порядок взимания налогов, в частности косвенных налогов, в силу чего на территории Байконура в настоящее время применяются положения как законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, так и налогового законодательства Республики Казахстан.

Для урегулирования вопросов налогообложения косвенными налогами на территории города Протокол устанавливает особый порядок их взимания. Документ предусматривает применение ставки по налогу на добавленную стоимость в размере 0 процентов или освобождение от акцизов при вывозе товаров с территории Байконура, признаваемой в целях налогообложения косвенными налогами территорией Российской Федерации, на иную территорию Республики Казахстан (с иной территории Республики Казахстан на территорию г. Байконур) и взимание этих налогов при ввозе товаров на территорию г. Байконур с иной территории Республики Казахстан (на иную территорию Республики Казахстан с территории г. Байконур) по ставкам государства-импортера.

Устанавливается, что ввоз товаров на территорию Байконура с иной территории Республики Казахстан облагается косвенными налогами по ставкам, установленным Налоговым кодексом РФ, за исключением товаров, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) при ввозе на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.