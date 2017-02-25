Вашингтон, 25 февраля, 2017, 19:41 — ИА Регнум. Размер государственного долга США в течение первого месяца президентства Дональда Трампа сократился на $12 млрд. Об этом сообщил сам глава Белого дома на своей странице в соцсети Twitter.

Commons.wikimedia.org Эмблема Бюро государственного долга США

«Средства массовой информации не сообщили о том, что государственный долг в мой первый месяц сократился на $12 млрд, тогда как в первый месяц Обамы (Барак Обама) он увеличился на $200 млрд», — написал Трамп.

В сентябре 2016 г. Washington Examiner со ссылкой на министерство финансов США сообщило, что общая сумма государственного долга США достигла рекордной отметки в более чем $19,51 трлн.

Отмечалось, что к моменту вступления в должность президента США Барака Обамы совокупный госдолг страны составлял $10,63 трлн. Таким образом, за неполные 8 лет размер долга увеличился почти вдвое.

Читайте также: Госдолг США практически удвоился за время президентства Барака Обамы