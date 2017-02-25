Москва, 25 февраля, 2017, 19:27 — ИА Регнум. Сенатор Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter отреагировал на сообщение Всемирного антидопингового агентства (WADA), признавшего несостоятельным доклад независимой комиссии Ричарда Макларена по российским спортсменам.

Pixabay.com Ложь вместо правды

«Независимо от дальнейших событий уже ясно, что доклад Макларена был политическим заказом, — пишет сенатор. — Слишком быстро, слишком мутно, но зато — как просили».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф де Кеппер в открытом письме сообщил, что агентство WADA вынуждено было признать, что в докладе независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена нет доказательств того, что российские спортсмены причастны к нарушению антидопинговых правил.

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