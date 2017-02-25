Берлин, 25 февраля, 2017, 19:20 — ИА Регнум. 25 февраля на стадионе «Альянц-Арена» был разыгран матч 22-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Бавария» и «Гамбург». Матч завершился со счетом 8:0 в пользу мюнхенцев.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол!

На 17-й минуте матча хавбэк сборной Чили Артуро Видаль открыл счет в матче ударом из-за пределов штрафной в нижний правый угол после ассиста Томаса Мюллера — 1:0.

На 24-й минуте польский форвард Роберт Левандовски реализовал пенальти ударом в левый нижний угол — 2:0.

В конце первого тайма поляк отметился дублем ударом слета после рикошетов от защитников — 3:0

В начале второго тайма Левандовски оформил хет-трик ударом в дальний угол после паса пяткой Арьена Роббена — 4:0.

В следующей же атаке лидер сборной Австрии Давид Алаба забил пятый мяч команды. Ассистом отметился Томас Мюллер — 5:0.

На 65-й минуте французский вингер Кингсли Коман забил еще один мяч мюнхенцев ударом с острого угла — 6:0.

Через 4 минуты француз оформил дубль ударом слета в ближний угол — 7:0.

В конце матча Арьен Роббен установил окончательный счет в матче после ассиста Дугласа Косты — 8:0.

Статистика матча («Бавария"/"Гамбург»)

Удары 18/5

Удары в створ 12/1

Владение 72%/28%

Фолы 16/11

На данный момент команда из Мюнхена лидирует в турнирной таблице с 53-мя очками, «Габмург» остался в зоне вылета на 16-м месте с 20-ю очками.

Составы на матч:

«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Мартинес, Лам, Алаба, Алькантара, Роббен, Коста, Видаль, Мюллер, Левандовски.

«Гамбург»: Адлер, Джуру, Дуглас, Маврай, Сакаи, Холтби, Соуза, Костич, Мюллер, Юнг, Грегориш.

Главный арбитр матча: Бастиан Данкер.

Голы: Видаль 17 — 1:0, Левандовски (пен) 24 — 2:0, Левандовски 42 — 3:0, Левандовски 54 — 4:0, Алаба 56 — 5:0, Коман 65 — 6:0, Коман 69 — 7:0, Роббен 87 — 8:0.