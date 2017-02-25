Киев, 25 февраля, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности страны, которая вступает в силу с 25 февраля. Об этом сообщается на сайте главы украинского государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

В тексте документа отмечается, что необходимость принятия доктрины, которую разработал Совет национальной безопасности Украины (СНБО), обусловлена возникновением актуальных угроз для страны в информационной сфере, а также нуждой в выработке стратегий защиты от кибератак в условиях глобализации свободного обращения информации.

«Документ определяет национальные интересы Украины в информационной сфере, угрозы их реализации, направления и приоритеты государственной политики в информационной сфере», — говорится в тексте.

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